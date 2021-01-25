Filenin kaplanları 2.yarıya galibiyetle başladı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımını 3-2’lik skorla mağlup ederek Efeler Ligi yolunda kritik bir galibiyet aldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı bu galibiyet sonrasında ligdeki puanını 20’ye yükseltti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, 1. Lig B Grubunun 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Yenice Şanlıurfa Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada ev sahibi ekip setlerde 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın üçüncü setinden sonra dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 5 set sonunda önemli başarıya imza atarak karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazandı. İlk sette teknik molaya 8-4’lük üstünlükle giren taraf Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik mola sonrasında oyunda dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmada bir ara skoru 19-19 eşitliğe getirdi. İlk sette üstünlüğü sağlayan ev sahibi ekip mücadelenin ilk setini 25-23’lük skorla kazandı ve setlerde durumu 1-0’a getirdi. Müsabakanın ikinci setinde de teknik molaya 8-6 önde giren takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oldu. Teknik mola sonrasında karşılıklı sayıların üretildiği maç heyecana sahne oldu. Sayı farkının açılmasına müsaade etmeyen Malatya Büyükşehir Belediyespor skoru 23-22’ye getirmesine rağmen ikinci setten de 25-23’lük skorla mağlup ayrıldı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor setlerde durumu 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setine etkili başlayan taraf Malatya Büyükşehir Belediyespor oldu. İlk iki setteki etkili oyununu üçüncü sete taşıyan turuncu yeşilli ekip, teknik molaya 8-6’lık skorla önde girdi. Üçüncü sette farkı iyice açan Malatya ekibi müsabakayı 25-21’lik skorla kazandı ve setlerde skoru 2-1’e getirdi. Müsabakanın dördüncü setinde iki takımda karşılıklı sayılar üretti ve teknik molaya ev sahibi ekip 8-7 üstün girdi. Teknik mola sonrasında oyunda dengeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, bu seti 26-24 kazanarak skoru 2-2’ye taşıdı.

Final seti nefes kesti

Müsabakanın son seti büyük bir heyecana sahne oldu. Setlerde 2-0’lık skordan geri dönüş yaparak 2-2’lik eşitliği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı, son setide 15-12’lik skorla kazandı ve 5 set sonunda karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak deplasmanda önemli bir galibiyetle ayrıldı.

Cücemen: “Güzel bir geri dönüşe imza attık”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından önemli ve zor bir galibiyet aldıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, mücadelelerinden dolayı oyuncuları tebrik ettiğini söyledi. Cücemen, “ Ligin ikinci yarısına kritik bir galibiyet alarak başladık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanın zor olacağını biliyorduk. Sporcularımız ilk iki sette iyi mücadele etti ancak skor üstünlüğünü yakalayamadı. İkinci set sonunda kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirdik ve güzel bir geri dönüşe imza attık. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımız öz verili bir şekilde çalışıyorlar. Bizim bu seneki hedefimiz daha öncede söylediğimiz gibi Efeler Ligi. İnşallah Malatya’ya Efeler Ligi heyecanını sezon sonunda yaşatacağız. Bu yolda bizlerin en büyük destekçisi olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi anlamda her zaman bizim yanımızda oldu ve bize güç verdi. Sezona başlarken maç maç gideceğimizi ve sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacağımızı söylemiştik. Bu maçı geride bıraktık. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Asur Gençlik maçı var. Tüm konsantremizi artık o maça vereceğiz. İnşallah sahamızda oynayacağımız Asur Gençlik maçını da kazanıp yolumuza emin adımlarla gideceğiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 13. haftasında 31 Ocak Pazar günü saat: 14.00’te sahasında Diybarbakır Asur Gençlik takımıyla karşılaşacak.



