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Filenin Sultanları'nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli oldu!

27.12.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, Giovanni Guidetti’den boşalan başantrenörlük görevine Daniele Santarelli’nin getirildiği açıklandı.

Filenin Sultanları'nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir." denildi.

Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'nin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.

İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

A Milli Takım'ı 2017'den bu yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile kasım ayında yollar ayrılmıştı.

KARİYERİ

  • 2012-13 Robursport Volley Pesaro (Yardımcı Antrenör)
  • 2013-14 Robur Tiboni Volley Urbino (Yardımcı Antrenör)
  • 2014-15 Pomi Casalmaggiore (Yardımcı Antrenör)
  • 2015-17 Imoco Volley Conegliano (Yardımcı Antrenör)
  • 2017-halen Imoco Volley Coneglian0 (Başantrenör)

ANTRENÖRLÜK BAŞARILARI

  • 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2020-21)
  • 3 Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü (2016-17, 2018-19, 2021-22)
  • 1 Şampiyonlar Ligi ikinciliği (2017-18)
  • 2 Kulüpler Dünya şampiyonluğu (2019-20, 2022-23)
  • 1 Kulüpler Dünya üçüncülüğü (2021-22)
  • 6 İtalya Ligi şampiyonluğu (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)
  • 1 İtalya Ligi ikinciliği (2016-17)
  • 4 İtalya Kupası şampiyonluğu (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22)
  • 2 İtalya Kupası ikinciliği (2017-18, 2018-19)
  • 6 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu (2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23)

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BAŞARILARI

  • 2018-22 Hırvatistan Milli Takımı (Başantrenör)
  • 2022 Sırbistan Milli Takımı (Başantrenör)
  • 1 Gloria Cup ikinciliği (2019-Hırvatistan)
  • 2 Avrupa Ligi ikinciliği (2019, 2021-Hırvatistan)
  • 1 Milletler Ligi üçüncülüğü (2022-Sırbistan)
  • 1 Dünya şampiyonluğu (2022-Sırbistan)
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