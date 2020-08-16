Filinta’nın konağı kültür-sanat hayatına katkı sunacak

Tarihi mirasa sahip çıkan, tarihi eserlerin bakım ve onarımı için çalışmalarına sürekli devam eden Melikgazi Belediyesi ’Filinta’nın Konağı’nda restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gülük Mahallesinde yer alan, Kayseri kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan ’Filinta’nın Konağı’nın aslına uygun onarım çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Konağın son durumunu yerinde inceleyen ve yakında hizmete sunulacağını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gülük Mahallemizde Filinta’nın Konağındayız. Filinta’nın Konağı Belediyemiz tarafında restore edilen 10 yıllığına restorasyon karşılığında kiralamış olduğumuz Kayseri’nin eski konaklarından biri. Konak 19. yüzyıl ilk çeyreğinde sivil mimarinin en güzel eserlerinden birisi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başaran ender eserlerden bir tanesi. Burayı bir sosyal merkez yapmak istiyoruz. Çeşitli sergiler ve toplantıların yapılacağı güzel bir tesis haline getiriyoruz. Kayseri’nin merkezinde güzel bir mekânımız hizmete girmiş olacak. İnşallah en kısa zamanda eksiklerini tamamlayacağız. Hayırlı olmasını dilerim. Eski tarihi yapılara bakıldığında görüyoruz ki çok ince ve zevkle yapılmış Mimar arkadaşlarımız da bu tür güzel eserleri şehrimize ve ülkemize kazandırmalıdır.” dedi

Başkan Dr. Palancıoğlu son olarak tarihi eserlerin korunması ve bu binaların kültürümüze kazandırılması noktasında herkesin üzerine düşeni yapmasını dilediğini ifade etti.

