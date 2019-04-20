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Filip Mishov: Eljif Elmas için bir savaş yaşanacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yükselen yıldız adayı Eljif Elmas için konuşan Makedon gazeteci Filip Mishov, Fiorentina iddiasını dile getirdi.

Galatasaray'a attığı golle yıldızını yeniden parlatan Eljif Elmas, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Filip Mishov açıklamaları şu şekilde:

Balkan futbolunu yakından takip eden gazeteci Filip Mishov, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın takibindeki yıldız adayı Eljif Elmas'a Fiorentina'nın ilgisinden bahsetti.

Balkan futbolunu yakından takip eden gazeteci Filip Mishov, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın takibindeki yıldız adayı Eljif Elmas'a Fiorentina'nın ilgisinden bahsetti.

Balkan futbolunu yakından takip eden Makedon gazeteci Fipiv Mishov, Fiorentina'nın Eljif'i takip eden takımlardan sadece birisi olduğunu belirtti.

Balkan futbolunu yakından takip eden Makedon gazeteci Fipiv Mishov, Fiorentina'nın Eljif'i takip eden takımlardan sadece birisi olduğunu belirtti.

"Eğer onun kalitesine inanıyorlarsa hızlı hareket etmek zorundalar."

"Eğer onun kalitesine inanıyorlarsa hızlı hareket etmek zorundalar."

"Çünkü yaz aylarında Elmas için bir savaş yaşanacak."

"Çünkü yaz aylarında Elmas için bir savaş yaşanacak."

"Fenerbahçe finansal olarak zor bir dönem geçiriyor ve paraya ihtiyacı var."

"Fenerbahçe finansal olarak zor bir dönem geçiriyor ve paraya ihtiyacı var."

"Eljif'in bonservisi şu anda 25 milyon Euro civarında ve herhangi bir büyük takımda forma giyebilir."

"Eljif'in bonservisi şu anda 25 milyon Euro civarında ve herhangi bir büyük takımda forma giyebilir."

Eljif Elmas ile Tottenham, İnter ve Rus devi Zenit de ilgileniyor.

Eljif Elmas ile Tottenham, İnter ve Rus devi Zenit de ilgileniyor.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta 2141 dakika oynadı ve 2 kez ağları sarstı.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta 2141 dakika oynadı ve 2 kez ağları sarstı.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig fiorentina İtalya

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