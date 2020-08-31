YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Filipinler'de silahlı kişiler motosikletli gruba ateş açtı: 9 ölü

Filipinler'de silahlı kişiler motosikletli gruba ateş açtı: 9 ölü

ANKARA HABERLERİ  | 31.08.2020 00:00 | Son Güncelleme

Filipinler'de silahlı kişiler motosikletli gruba ateş açtı: 9 ölü

Filipinler'in güneyindeki Cotabato bölgesine bağlı Kabacan şehrinde silahlı kişilerin motosikletli bir gruba ateş açması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler polisinden yapılan açıklamada, kent merkezinde motosikletli bir grubun durdurularak yaylım ateşine tutulduğu bildirildi.

Olayda çoğunluğu Müslüman çiftçilerden oluşan gruptan 8 kişinin olay yerinde, 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, saldırının bir terör eylemi olduğunu düşünmediklerini, yerel anlaşmazlıktan kaynaklanan bir çatışma olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Mindanao Adası içinde yer alan ve bazı yerleşimleri Moro Kurutuluş Ordusunun Filipinler hükümetiyle yaptığı anlaşmanın ardından Bangsamoro Özerk Yönetimi sınırlarında kalan Cotabato, yakın tarihte terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf ve bazı küçük silahlı grupların eylemlerine sahne olmuştu.

Bangsamoro Özerk Yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak olayın soruşturulması için Filipinli yetkililere her türlü yardımın sağlanacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi
Sarıkamış’ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:09
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:52

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Özgür Eczanesi
Cankaya
Next Level Sabah Eczanesi
Cankaya
Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Nihal Eczanesi
Yenimahalle
Süleyman Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Mega Eczanesi
Mamak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.