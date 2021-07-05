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Filipinler'deki Taal Yanardağı'dan gökyüzüne duman bulutları yükseldi

05.07.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'deki Taal Yanardağı'dan gökyüzüne duman bulutları yükseldi

ANKARA (AA) - Filipinler’in güneyindeki Luzon Adası'nda bulunan Taal Yanardağı'ndan 2,5 kilometre yüksekliğe duman bulutları yükseldi.

Coconuts sitesinin haberine göre, dünyanın en küçük aktif yanardağlarından Taal'in uyarı seviyesi 3 olarak kalırken gözlemciler volkan kraterinden gökyüzüne yükselen yoğun duman bulutunun görüntülerini yayınlandı.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü bülteninde, aktif yanardağdan gelen volkanik gazdan kaynaklanan 2,5 km yüksekliğindeki duman bulutu hakkında not paylaşıldı.

Ziyarete kapatılan bölgedeki balıkçılar, Taal Gölü'nden uzak durmaları yönünde uyarıldı, uçaklar da aktif volkandan uzağa yönlendirildi.

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