Filistin'e destek veren yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi! Bundesliga'da dikkat çeken karar...

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Mainz 05, İsrail - Hamas çatışmalarından etkilenen Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Daha sonra paylaşımını kaldıran oyuncunun affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı belirtilmişti.

Alman kulübü tekrar karar değiştirdi ve bu kez Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bu durum; sosyal medyada büyük tepki çekerken, kulüpten yapılan açıklamada bu kararın oyuncunun sosyal medya paylaşımları nedeniyle alındığı ifade edildi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK" YAZMIŞTI

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.





