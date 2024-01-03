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  4. Filistin'e destek vermişti, sadece futbol kariyeri değil hayatı da bitti! 8 ay hapis cezası + 45 bin Euro...

Filistin'e destek vermişti, sadece futbol kariyeri değil hayatı da bitti! 8 ay hapis cezası + 45 bin Euro...

03.01.2024 19:14 | Son Güncelleme:
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Fransasız ekiplerinden Nice'de forma giyen 27 yaşındaki Cezayirli oyuncu Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılırken şimdi de ertelemeli hapis cezası aldı. İşte detaylar...

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice'de forma giyen 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

HAPİS + PARA CEZASI

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Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi. Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

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Atal, Filistinli bir vaizin "Yahudiler için kara bir gün" yaşatması için dua ettiği ve İsrail'e "taş atan" Gazzelilerin "eline" destek vermesini istediği bir video paylaşmıştı.

Bu mesajlar Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo'nun tepkisini çekmiş, Diallo bu mesajları "spor etiğine aykırı" olarak değerlendirmiş ve hem Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'yi hem de Fransız Yahudi kurumlarını, kovuşturma için bir ön adım olabilecek bir soruşturma çağrısında bulunmaya sevk etmişti.

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