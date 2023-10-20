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Filistin halkına destek için toplandılar

20.10.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Bozüyük Sivil Toplum Harekatı Platform üyeleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Filistin halkına destek için toplandılar

Cuma namazının ardından Çarşı Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına, Bozüyük Sivil Toplum Harekatı Platform üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Basın açıklaması öncesi konuşma yapan Platform Kurucusu Yusuf Özcan, “Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak için buraya kadar yoruldunuz, zahmet ettiniz. Rabbim bu eylem ve hareketinizi mübarek eylesin. İnşallah bizim buradaki toplanmamız Müslümanların uyanışına, direnişine, haykırışına vesile olsun istiyorum. Sevgili kardeşlerim birlik olma, beraber olma, devletimizin yanında durma ve Siyonistlere ve İslam düşmanlarına karşı direnme zamanıdır. Biz bu konuda her zaman devletimizin yanında olduğumuz gibi yine devletimize destek olmak için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Zalimin karşısında sessiz duran, sessiz kalan dilsiz şeytandır. Biz rabbimize dilsiz olmadığımızı, haykırışımızı görmesini, duymasını bu vesileyle Gazze’deki Müslüman kardeşlerimize rahmetini indirmesini yüce Mevla’mızdan niyaz ediyoruz” dedi.
Daha sonra açıklama yapmak için platform adına söz alan Hakan Oğuz ise, “Onlar istiyor ki Filistin halkı katliama uğrasa da sussun. Sürülse de itiraz etmesin. Yok, edilirken direnmesin. Kutsalları çiğnenirken, hastaneleri, okulları, camileri bombalanırken razı olsunlar. Onlar için mazlum Filistinli makul Filistinlidir. Direnen Filistinli ise teröristtir. Taş da atsa terörist, slogan da atsa. Oysa Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Filistin’in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail’e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Filistin’in direnişini selamlıyoruz” dedi.

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