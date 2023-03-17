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Filistinli gönüllü, Adıyaman'da depremzedelere yardım ediyor

17.03.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de üniversite öğrencisi Filistinli yardım gönüllüsü Mahmoud Abed, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedelere yardım için çalışıyor.

Afetzedeler için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü yardım faaliyetleri sürüyor.

Deprem bölgesine 55 bin 551 kişilik gönüllü kadrosuyla yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Türkiye'de burslu üniversite okuyan öğrencileri de çalışmalara destek veriyor.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Filistinli Mahmoud Abed, gönüllü olarak 15 gündür Adıyaman'da gece gündüz koşturuyor.

Kentteki afetzedelerin yaralarının sarılması için çaba gösteren Abed, tırlardan yardım kolisi indirip çadırlara dağıtıyor.

Abed, AA muhabirine, her zaman ülkesine destek veren Türk halkına zor günlerinde elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Elinden gelen her işi yapmaya çalıştığını belirten Abed, depremzedelere bir nebze de olsa yardımcı olduğu için gururlu duyduğunu anlattı.

TDV'nin deprem bölgesinde çok sayıda gönüllüyle hizmet verdiğini vurgulayan Abed, şunları kaydetti:

"Adıyaman'a gönüllü olarak geldim. Burada Türkiye'den arkadaşlarımla depremzedelere yardım ulaştırıyorum. Gıda ve giyim kolilerini tasnif edip depremzedelere çadırlara dağıtıyorum. Depremzedeler beni Filistinli olarak görünce seviniyor. Yaraların sarılması için Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak elimden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğim. Rabbim Türk halkının yardımcısı olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun. Elimden ne iş gelirse burada diğer gönüllü arkadaşlarımla, büyüklerimle el ele vererek yapmaya çalışıyorum."

Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü dile getiren Abed, ailesinin de depremzedeler için dua ettiğini aktardı.

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