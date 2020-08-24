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Filiz Ali, Sabahattin Ali Anı Evi’ni ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Türk Edebiyatı’nın tanınmış ismi Sabahattin Ali’nin bir dönem yaşadığı Balıkesir’in Edremit ilçesinde ki evi Edremit Belediyesi tarafından Sahabattin Ali Anı Evi olarak ilçenin kültürel mirasına kazandırıldı.Edremit Belediyesi tarafından hazırlıkları tamamlanan Sabahattin Ali Anı Evi’ni Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Filiz Ali’yle birlikte inceledi.

Türk Edebiyatı’nın tanınmış ismi Sabahattin Ali’nin bir dönem yaşadığı Balıkesir’in Edremit ilçesinde ki evi Edremit Belediyesi tarafından Sahabattin Ali Anı Evi olarak ilçenin kültürel mirasına kazandırıldı.
Edremit Belediyesi tarafından hazırlıkları tamamlanan Sabahattin Ali Anı Evi’ni Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Filiz Ali’yle birlikte inceledi. Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali’nin yıllarını geçirdiği Edremit’teki ev titiz bir çalışmayla “Sabahattin Ali Anı Evi” haline getirildi. Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali de Edremit’e gelerek evin detaylarını Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte inceledi. Evde yaptığı gezi esnasında duygulu anlar yaşayan Filiz Ali, Edremit Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Filiz Ali, Sabahattin Ali’nin en sıkıntılı döneminde ailesine yazdığı mektuplardan oluşan “Canım Aliye, Ruhum Filiz” adlı eserini günün anısına imzaladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sabahattin Ali Anı Evi’nin Edremit’in kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Arslan, “Değerli evin kazandırılmasında emeği geçen, Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Eyüp Satıl ve Edremit Belediyesi Kültür Koordinatörü Uğur Yaşar’a, tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.
Henüz ziyarete açılmayan Sabahattin Ali Evi’nin ilerleyen günlerde ziyarete açılması planlanıyor.

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