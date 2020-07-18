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Filiz Cercis’in doğal saç bakım ürünü sınırları aştı

İZMİR HABERLERİ  | 18.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Genç yaşta babasının kendisine kurduğu laboratuvarda saç bakım ürünleri üreten Filiz Cercis, kendi markası ile sınırları aşarak yurt dışına ürün göndermeye başladı.

Filiz Cercis’in doğal saç bakım ürünü sınırları aştı

Genç yaşta babasının kendisine kurduğu laboratuvarda saç bakım ürünleri üreten Filiz Cercis, kendi markası ile sınırları aşarak yurt dışına ürün göndermeye başladı. Başarısını doğal malzemelere bağlayan Cercis, ürünlerinde hiçbir katkı maddesini kullanmadığını ifade etti.
İzmirli genç girişimci Filiz Cercis, üç yıl gibi kısa sürede ününü yurt dışına duyurdu. Üniversite yıllarında babasının kendisine açtığı laboratuvarda hayalindeki mesleği yapmaya başlayan Cercis, ürettiği saç bakım ürünlerini önce kendi denedi, ardından da arkadaş çevresine tavsiye etti. Cercis, daha sonra ise seri üretime geçti. Le Melange markasıyla ilk üretimi bin tane ile sınırlayan Cercis’e Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağdı. Şimdi de başarısını yurt dışına taşıyan Filiz Cercis, “Ürünlerimiz çok sayıda vitamin ve minarelin yanı sıra amino asitler ve antioksidanlar içerir. Saç yağımızın bileşenleri, saçlarımızın güçlü, sağlıklı ve pürüzsüz olması için ihtiyaç duyduğu, yüzde yüz doğal soğuk preslenmiş yağlardır” dedi.
Yeni ürünün yurt dışında çok tutulduğunu ve sevildiğini belirten Cercis, “Bir kadının veya erkeğin saçla ilgili tüm sorunlarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş saçlar için bir tedavidir. Saç yağı bir bakim kürü olarak gece kullanıldığında en iyi ve en etkili sonuç elde edilecektir; yani bu saçı nemlendirip saç dibinden saç uçlarına kadar masaj yaparak sürmek, bir topuz yapıp bağlamak ve gece boyunca bırakmak anlamına gelir. Bu şekilde, tüm mineraller ve vitaminler saç köklerine kafa derisi yoluyla ulaşabilir ve bunları içeriden güçlendirebilir” diye konuştu.

Filiz Cercis’in doğal saç bakım ürünü sınırları aştı

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