Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Olay kent merkezinde bulunan bir iş hanının 5’inci katında yaşandı. Edinilen bilgilere Aydın B., iş hanının 5’inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Aydın B.’yi ikna etmeye çalışırken çevrede toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi seyretti. Polis ekiplerince ikna edilen genç intihardan vazgeçirerek bulunduğu yerden indirildi.

Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen Aydın B., emniyete götürüldü.

(İHA)

