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  4. Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu

Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu

15.06.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan bir sürücüyle karşı yöne geçen başka bir sürücü arasında kavga çıktı.

Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu

Öfkeli sürücü aracından inerek eliyle otomobilin camını kırdı. Diğer sürücü ise otomobilin üzerinden atlayarak kavga ettiği şahsı yumruk yağmuruna tuttu. Kavga anları oradan geçen otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi, Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeşil ışığın yanması ile karşı yöne geçmek isteyen hafif ticari araç sürücüsü o esnada yasak olduğu halde U dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü ile karşı karşıya geldi. İki sürücü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü tartışmayı bitirip hareket etmek istediği esnada ise otomobil sürücüsünün kendisine küfür ettiğini duyunca aracından inerek eliyle otomobilin camını kırdı. Bunun üzerine daha da sinirlenen sürücü ise film sahnelerini aratmayacak bir hareketle otomobilin üzerinden atlayarak hafif ticari araç sürücüsünü yumruk yağmuruna tuttu. Taraflar kavga etmeye devam ederken o anları kayıt altına alan aracın hareket etmesi ile görüntü ise sona erdi.

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