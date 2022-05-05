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Filografi tekniğiyle 50 bin çivi kullanarak Esmaül Hüsna tablosu hazırladı

05.05.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filografi tekniğiyle 50 bin çivi kullanarak Esmaül Hüsna tablosu hazırladı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan filografi sergisinde, Ebru Işık'ın 50 bin çiviyle yaptığı Esmaül Hüsna tablosu beğeni topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yok olmaya yüz tutan filografi sanatı, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde hayat bulmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencisinden ev hanımına kadar farklı kesimlerdeki kadınlardan oluşan kursiyerler, aldıkları eğitimin ardından yaptıkları eserleriyle bir sergi hazırladı.

Serginin açılışını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. Zor olmasına rağmen bu sanata gönül veren kadınları tebrik eden Özdemir, "Filografi sabır, özen ve titizlik isteyen yorucu bir sanat. Azminizden dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Herkesin sizleri örnek alması gerekir." ifadelerini kullandı.

Özdemir daha sonra sergiyi gezip tabloları yakından inceleyerek, bilgi aldı.

Sergideki en dikkat çeken eserlerden biri, Ebru Işık'ın filografi tekniğiyle 50 bin çivi kullanarak hazırladığı Esmaül Hüsna tablosu oldu. 2 yıldır eğitim aldığını belirten Işık, "Bu işi zevkle yapıyorum. Çivileri çakarken çok keyif aldım. 3 ay sürdü. 2,5 ay boyunca çivi çaktım. Geri kalan 15 günde tel sardım. Bu tablo için toplam 10 kilogram ağırlığında 50 bin çivi kullandım." dedi.

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