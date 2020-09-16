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Filyasyon çalışmaları ev ev devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında sahada virüsün izini süren filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürüyor.Kayseri’de artan koronavirüs vakaları sonrasında sağlık ekipleri aralıksız olarak filyasyon çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüs salgınında sahada virüsün izini süren filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri’de artan koronavirüs vakaları sonrasında sağlık ekipleri aralıksız olarak filyasyon çalışmalarına devam ediyor. Filyasyon ekipleri sıcak havaya rağmen ellerindeki adresleri tek tek ziyaret ederek uyarıları yaparak gerekli tebligatları yaptıktan sonra çalışmalarını tamamlıyor.
Filyasyon ekiplerine çalışmalarında destek veren Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, “Ev ev, sokak sokak gezerek gece yarılarına kadar hizmet veren filyasyon ekiplerine eşlik ettik. Zor şartlarda görev yapmaya çalışıyorlar. Lütfen sağlık çalışanlarına yardımcı olalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım” uyarısında bulundu.

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Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Melahat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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