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Filyasyon ekibi kaza yaptı: 4 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, filyasyon görevlilerinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 20.

Filyasyon ekibi kaza yaptı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, filyasyon görevlilerinin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (53) yönetimindeki 42 H 6128 plakalı Fiat marka otomobil, Üçpınar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki ekili araziye devrilen otomobildeki sürücü ile filyasyon ekibinde yer alan doktor H.T. (25), hemşireler H.Ö. (44) ve S.D. (50) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Otomobildeki ekibin Yenidoğan Mahallesi’nden filyasyon çalışmalarının ardından kent merkezine dönüş yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Filyasyon ekibi kaza yaptı: 4 yaralı

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