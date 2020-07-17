Filyasyon ekipleri Erzincan'da Kovid-19'a "siper" oldu

İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Kovid-19 vaka sayısının en az görüldüğü iller arasında Erzincan'ın da gösterildiğini anımsattı.

Gelen ihbarlar ve hastanede yapılan testlerin ardından özel kıyafetleriyle, mahalle mahalle, semt semt, ilçe ilçe gezerek temaslıları belirleyen ve kontrol altında tutan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli 53 kişilik filyasyon ekibi bulunuyor.

Kovid-19 için yapılan testlerde pozitif çıkanların temaslı olduğu kişileri tespit ederek salgının yayılmasını önlemek amacıyla 7/24 esasına göre çalışan sağlık ekipleri, kentte vaka sayısının düşmesini sağladı.

Vaka sayılarının illerinde az olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Hirik, şöyle konuştu:

"Son 4 aydır pandeminin başından beri sağlık çalışanlarımız ilimizde çok aktif bir şekilde son derece özverili çalışmalara imza attılar. 53 filyasyon ekibiyle aktif olarak sahada birinci basamakta çalışan ekiplerimiz var. Filyasyon oranımız yüzde 100'lük bir başarıyla devam ediyor. Bu koordinasyon ve bu başarının sonucu olarak da vaka sayısında azalışı son günlerde gördük ancak bunun halkımızda rehavete sebep olmaması gerekiyor."

Hirik, Bakan Koca'nın da her platformda söylediği gibi kontrollü sosyal hayattan hiç ödün verilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşların sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve maske kullanımı konusunda biraz daha dikkatli olmalarını istedi.

Kentteki günlük vaka sayıları hakkında bilgi veren Hirik, "Ortalama vaka sayımız, günlük 1 ile 10 arasında değişen rakamlarda ama son dönemde şunu gördük, erken tedavi ve filyasyon başarısıyla son dönemde saptadığımız hastaların çok fazla semptomatik olmadığını, hastanemizde yatak ve yoğun bakım doluluk oranımızın nispeten daha düşük sayılarda seyrettiğini tespit etmiş olduk." diye konuştu.

