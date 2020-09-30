Filyasyon ekipleri zorlu şartlar altında görevlerini sürdürüyor

Erzurum’un Karayazı ilçesinde filyasyon ekipleri araç farı ve telefon ışığı desteğiyle hastalara ilaçlarını dağıttılar.

Erzurum filyasyon ekibi Karayazı ilçesine bağlı Salyamaç köyünde ikamet eden 62 yaşındaki yaşlı adamın ilaçlarını vermek için köye gitti. Gece saat 22.00’da ev civarlarında ışık bulunmadığı için filyasyon ekipleri araç farı ve telefon ışığı desteğiyle filyasyon yaparak hastaya ilaçlarını verdi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, “Sağlık çalışanlarımız zaman kavramı gözetmeksizin, inanılmaz bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Yıllar sonrasına miras kalacak insanlık hikayeleri yazıyorlar. Lütfen bu çocukların emeklerini zayi etmeyelim, onlara destek olalım” dedi.



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