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Filyasyon ekiplerine 10 araçlık lojistik desteği

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 18.11.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kırklareli’de korona ile mücadeleyi daha aktif ve hızlı hale getirmek için filyasyon ekiplerine 10 araçlık lojistik desteği sağlandı.Pandemi ile mücadele eden Filyasyon ekiplerinin hizmetinde kullanılmak üzere Kırklareli Valiliğince temin edilen 10 araç Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.Salgınla mücadelede en önde mücadele eden sağlık ordusunun kilit öneme sahip unsurlarından olan filyasyon ekiplerine tahsis edilen araçlar, salgının kontrol altına alınabilmesi ve hastalığın başkalarına bulaşını engelleme anlamında daha etkin, verimli ve hızlı hareket etmeleri için filyasyon çalışmalarında lojistik anlamda büyük katkı sağlayacak.

Filyasyon ekiplerine 10 araçlık lojistik desteği

Kırklareli’de korona ile mücadeleyi daha aktif ve hızlı hale getirmek için filyasyon ekiplerine 10 araçlık lojistik desteği sağlandı.
Pandemi ile mücadele eden Filyasyon ekiplerinin hizmetinde kullanılmak üzere Kırklareli Valiliğince temin edilen 10 araç Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Salgınla mücadelede en önde mücadele eden sağlık ordusunun kilit öneme sahip unsurlarından olan filyasyon ekiplerine tahsis edilen araçlar, salgının kontrol altına alınabilmesi ve hastalığın başkalarına bulaşını engelleme anlamında daha etkin, verimli ve hızlı hareket etmeleri için filyasyon çalışmalarında lojistik anlamda büyük katkı sağlayacak.

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