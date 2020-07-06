Filyos 5. kısım inşaatındaki çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak’a yaptığı yatırımlarla Zonguldak’ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Zonguldak ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada ‘Zonguldak Filyos Çayı 5. kısım inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, Filyos çayında Menbada Bakacakkadı köprüsü ile Mansapta Çaycuma köprüsü arasında 10 060 metre çift taraflı taş tahkimatlı sedde, 20 adet taban kuşağı, 1 877 metre ağırlık duvarı 955 m taban kaplaması ve 1 877 metre korkuluk yapılacaktır. Ayrıca 9 ayaklı 8 açıklıklı 242 m uzunluğunda 17 m genişliğinde yaya, bisiklet, yolu bulunan gidiş-gelişli köprü imalatı yapılacaktır köprü imalatının 2020 yılı sonu itibari ile hizmete alınması planlanmaktadır. Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi ile toplamda 64 km dere ıslah edilerek, 20 bin 150 dekar arazi ve 2 ilçe taşkınlardan korunacaktır" dedi.

İş kapsamında bugüne kadar Filyos çayı sağ-sol sahil dâhil toplamda 9083,37 metre sedde imalatı, sağ-sol sahil dâhil toplamda 7906,87 metre istifli taş tahkimat temel imalatı, sağ-sol sahil dâhil toplamda 7898,00 metre istifli taş tahkimet pere imalatı,1 adet taban kuşağı, Abdalpaşa deresi sağ-sol sahil dâhil toplamda 1265,20 metre ağırlık duvarı, Abdalpaşa deresi 637,20 metre taban kaplaması, Abdalpaşa deresi sağ-sol sahil dâhil toplamda 1300,00 metre korkuluk imalatları tamamlandı. Ayrıca 106 adet forekazık imalatından 83 adeti tamamlandı.

