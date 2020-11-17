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Filyos Belediye Başkanı korona virüse yakalandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.11.2020 22:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın turistik beldesi olan Filyos’un Belediye Başkanı Ömer Ünal korona virüse yakalandı.Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, yeni tip korona virüse yakalandı.

Zonguldak’ın turistik beldesi olan Filyos’un Belediye Başkanı Ömer Ünal korona virüse yakalandı.
Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, yeni tip korona virüse yakalandı. Ünal’ın PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Filyos Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Beldemizin Belediye Başkanı Ömer Ünal’a çok geçmiş olsun diyerek, beldemizdeki tüm vatandaşlarımızın başkanımızın sağlığına kavuşması için dualarla destek vermesi moral açısından da çok önemlidir. Tekrar başkanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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