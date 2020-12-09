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’Filyos Çalıştayı’ değerlendirme toplantısı yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.12.2020 15:05 | Son Güncelleme

Filyos Vadisi Proje kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Filyos Çalıştayı’ değerlendirme toplantısının ikincisi Vali Mustafa Tutulmaz’ın da katılımıyla yapıldı.Valilik makamında düzenlenen toplantıya ZBEÜ Rektörü Prof.

’Filyos Çalıştayı’ değerlendirme toplantısı yapıldı

Filyos Vadisi Proje kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Filyos Çalıştayı’ değerlendirme toplantısının ikincisi Vali Mustafa Tutulmaz’ın da katılımıyla yapıldı.
Valilik makamında düzenlenen toplantıya ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı, Mehmet Türk, ile Çalıştay tertip komitesi üyeleri katıldı. Toplantı kapsamında, Çalıştay için oluşturulan odak grupları ile ilgili yapılanlar, Çalıştay sürecinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin detaylar, tertip komitesince Vali Tutulmaz ile paylaşıldı. Filyos Çalıştayı’nda projenin coğrafi, ekonomik, kültürel ve teknolojik yönleri, çevresel etkileri, yatırım kapsamı, turizm ve tanıtım boyutu, bölgesel kalkınma, istihdama etkileri ve yöre halkının beklentileri gibi konuların değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.
Vali Mustafa Tutulmaz toplantıda, Üniversite tarafından hayata geçirilen bu güzel çalışmada birliktelik ve sağlanan işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Valiliğimizin çalışmaya her türlü destek ve katkıyı vereceğini belirterek, emeği geçenleri kutladı çalışmalarında başarılar diledi.

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