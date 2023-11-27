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Filyos-Zonguldak yolu ulaşıma kapatıldı

27.11.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Filyos Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada deniz suyunun yükselmesi dolayısıyla karayoluna kum, taş ve ve kaya parçalarının ulaştığına dikkat çekildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Filyos - Zonguldak yol girişinde bulunan derin deniz deşarj bölgesinde fırtınadan dolayı yükselen dalgaların deniz suyunun kabarmasına neden olduğu, karayoluna deniz suyu ile birlikte kum, taş ve kaya parçalarının ulaşarak tehlike arz ettiği belirtildi. Belediye ve karayolları ekiplerince yolun temizlenmesine rağmen, olumsuz hava koşulları ve fırtınanın karayolunu ulaşıma kapattığı açıklandı. Zonguldak istikametine gidecek olan vatandaşlar ile Zonguldak yönünden gelecek olan vatandaşların alternatif yolları kullanmalarının can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu vurgulandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle Filyos - Zonguldak yol girişinde bulunan derin deniz deşarj bölgesinde, fırtınadan dolayı yükselen dalgalar deniz suyunun kabarmasına neden olduğundan, karayoluna deniz suyu ile birlikte kum, taş ve kaya parçaları ulaşarak tehlike arz etmektedir. Belediye ve karayolları ekiplerince yol temizlense de, olumsuz hava koşulları ve fırtına karayolunu ulaşıma kapatmaktadır. Zonguldak istikametine gidecek olan vatandaşlar ile Zonguldak yönünden gelecek olan vatandaşların alternatif yolları kullanmaları can ve mal güvenliği bakımından önem arz etmektedir. Vatandaşlara duyurulur."

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