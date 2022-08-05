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FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

05.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, şampiyonayı 16. sırada bitirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı 16. sırada tamamladı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, klasman maçında Güney Afrika ile karşılaştı.

Rakibine 12-9 yenilen milliler, böylece 16 takımın yer aldığı organizasyonu son sırada bitirdi.

Şampiyonadaki tüm maçlarını kaybeden ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Macaristan'a 32-2, İtalya'ya 35-2, Kazakistan'a 14-3, ilk klasman maçında ise Japonya'ya 24-9 mağlup olmuştu.

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