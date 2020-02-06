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Finans sektörü temsilcileri Nazilli Ticaret Odası’nda bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 06.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Nazilli Ticaret Odası’nın (NTO) ev sahipliğinde bir araya gelen kamu ve özel bankaların şube müdürleri, ticaret odası üyelerinin kredi ve finans imkanlarından daha fazla yararlanmaları konusundaki görüş ve önerilerini dile getirdi.Bu güne kadar birçok yerde görev yaptıklarını belirten şube müdürleri; bankaları bir araya getiren bir toplantının hiç olmadığını bu sebeple Nazilli Ticaret Odası yönetiminin bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar kamu ve özel banka şube müdürleri katıldı.Toplantıda “2019 yılı ekonomisi ve finans sektörünün değerlendirilmesi ile 2020 yılından beklentiler” görüşüldü.

Finans sektörü temsilcileri Nazilli Ticaret Odası’nda bir araya geldi

Nazilli Ticaret Odası’nın (NTO) ev sahipliğinde bir araya gelen kamu ve özel bankaların şube müdürleri, ticaret odası üyelerinin kredi ve finans imkanlarından daha fazla yararlanmaları konusundaki görüş ve önerilerini dile getirdi.
Bu güne kadar birçok yerde görev yaptıklarını belirten şube müdürleri; bankaları bir araya getiren bir toplantının hiç olmadığını bu sebeple Nazilli Ticaret Odası yönetiminin bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar kamu ve özel banka şube müdürleri katıldı.
Toplantıda “2019 yılı ekonomisi ve finans sektörünün değerlendirilmesi ile 2020 yılından beklentiler” görüşüldü. Banka müdürleri finans sektörünün 2020 yılına daha umutlu baktığını ifade ederken, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını, talep edilen sektörlere daha ayrıntılı bilgi verilebileceğini, danışmanlık yapılabileceğini ifade eden banka temsilcileri bu konuda NTO ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Nazilli Ticaret Odası’nın eğitimlerini takip ettiklerini belirten banka yetkilileri oda üyeleri için bu eğitimlerin bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Öncelikle toplantıya katılan tüm müdürlerimize teşekkür ediyorum. Finans sektörünün, sorumluluk sahamızın kalbini temsil ettiğinizi söylemek yanlış olmayacaktır. Burada birçok konuya değindik. Hepimizin ortak paydası üye ve müşteri memnuniyeti. Bu konuda Nazilli Ticaret Odası olarak birçok çalışma yapmaktayız. Finansal konularda üyelerimizin bilgilendirilmesi için şimdiye kadar birçok eğitim verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Taleplerinizi değerlendireceğiz. Finans sektörüne yönelik toplantılarımızın daha sık yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Finans sektörü temsilcileri Nazilli Ticaret Odası’nda bir araya geldi

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