Finans sektörü temsilcileri Nazilli Ticaret Odası’nda bir araya geldi

Nazilli Ticaret Odası’nın (NTO) ev sahipliğinde bir araya gelen kamu ve özel bankaların şube müdürleri, ticaret odası üyelerinin kredi ve finans imkanlarından daha fazla yararlanmaları konusundaki görüş ve önerilerini dile getirdi.

Bu güne kadar birçok yerde görev yaptıklarını belirten şube müdürleri; bankaları bir araya getiren bir toplantının hiç olmadığını bu sebeple Nazilli Ticaret Odası yönetiminin bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar kamu ve özel banka şube müdürleri katıldı.

Toplantıda “2019 yılı ekonomisi ve finans sektörünün değerlendirilmesi ile 2020 yılından beklentiler” görüşüldü. Banka müdürleri finans sektörünün 2020 yılına daha umutlu baktığını ifade ederken, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını, talep edilen sektörlere daha ayrıntılı bilgi verilebileceğini, danışmanlık yapılabileceğini ifade eden banka temsilcileri bu konuda NTO ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Nazilli Ticaret Odası’nın eğitimlerini takip ettiklerini belirten banka yetkilileri oda üyeleri için bu eğitimlerin bir fırsat olduğunu dile getirdi.