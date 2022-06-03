Finberg, toplam 47 milyon dolar yatırım yaptığı girişimcilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Fibabanka'nın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan ve toplamda 34 yatırımla Türkiye'nin en hızlı büyüyen kurumsal girişim sermayesi olan Finberg, girişimlerin Fiba Grubu şirketleriyle farklı alanlarda iş birliği yaratabilmelerine ve yurt dışına açılabilmelerine destek olmak amacıyla girişimcileriyle bir araya geldi.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin fintek odaklı ilk kurumsal girişim sermayesi olarak yola çıkan, ilk üç senesinde gerçekleştirdiği 7 yatırımın ardından 2021 yılında 11, 2022'in ilk beş ayında ise 16 yatırıma imza atan Finberg bugüne kadar 27 girişim ve 7 fona toplam 47 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.

Finberg'in yatırım yaptığı girişimlerin kurucuları ve fon yöneticileriyle, Fiba Grubu şirketlerinin üst düzey yöneticilerini buluşturan ve bu sene ilki düzenlenen Get Together etkinliğinde, Finberg geçirdiği dönüşümü ve gelecek yol haritasını paylaştı.

Etkinlikte, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert ve Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin girişimcilerle büyümek üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, girişimciliği, bir ülkenin büyümesini tetikleyen ve katma değer sağlayan en önemli unsur olarak gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Finberg'i kurmamızın ana amacı Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktı. Finberg'in geldiği bu noktadan ve yaptığımız yatırımlardan da bunu başardığımızı görüyorum ve bundan çok memnunum. Girişimcilik bizim kurucu değerlerimiz arasında yer alıyor ve bu alana toplumsal sorumluluk anlayışımızla yaklaşıyoruz. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Hüsnü M. Özyeğin Vakfı (HMÖV) zamanının ve alanlarının en başarılı sosyal girişimleri olduğu gibi Özyeğin Üniversitesi'nde de girişimcilik üzerine her zaman çalışmalar yapıyor ve öğrencileri bu alana teşvik ediyoruz. Bu bakış açımızla, dünyada ve Türkiye’de birçok yatırımımız bulunuyor. Girişimcilik kapsamında Türkiye’de geliştirdiğimiz iş birliklerini Avrupa'ya taşımak istiyoruz."

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert ise Fibabanka olarak, geleceğin teknolojilerine şimdiden yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Girişimcilik ekosistemi içinde var olmanın ve bu alanda değer üretmenin de kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Mert, "Bu alanda var olmaya karar vermemizle Finberg yolculuğumuz başlamış oldu. Fibabanka’nın Finberg stratejisini, yenilikçi ürünler çıkarmak, bankacılık dışında da yetkinlikler kazanmak ve yeni satış kanalları yaratmak olarak 3 başlıkta özetleyebiliriz. Fibabanka ve Finberg sinerjisi girişimciler için de önemli bir avantaj sağlıyor. Buna kredi ihtiyaçlarına çözüm bulmaktan, bir banka ile yakın çalışabilmeye kadar birçok noktada örnek verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin de perakende teknolojilerinden siber güvenliğe, block zincir tabanlı iş modellerinden eğitim teknolojilerine kadar farklı alanlarda yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Finberg, 5 milyon dolarlık bir fonla yola çıkarken amacı Fibabanka'ya destek sağlayacak fintek girişimlerine yatırım yapmaktı. Fakat zaman içinde ihtiyacın çok daha farklı alanlarda olduğunu gördük. Yatırım yaptığımız sektörleri ve kapsamımızı genişleterek perakende teknolojilerinden siber güvenliğe, block zincir tabanlı iş modellerinden eğitim teknolojilerine kadar farklı alanlarda yatırımlar yaptık. İngiltere'den Doğru Avrupa'ya, Orta Doğu'ya kadar yatırım yaptığımız bölgeleri genişlettik. 'Fonların Fonu' yaklaşımıyla klasik bir kurumsal girişim sermayesi kimliğinden sıyrıldık. Finberg artık global çapta finansın ve perakendenin geleceğine yatırım yapan ve onu şekillendiren girişimlerle birlikte yürüyen, Fiba Grubu şirketlerinin yanı sıra yabancı yatırımcıların da yatırım yaptığı uluslararası bir fona dönüşüyor."

Türkiye'deki yatırımların hem müşteri hem de yatırım alma anlamında yurt dışı pazarlara açılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Elgin, "Global ekonomik daralmaya karşı girişimlerimize verdiğimiz desteği daha da artıracağız. Kurduğumuz ekosistem, girişimlerin ve girişimcilerin yanı sıra Fiba Grubu şirketlerinin de onlarla birlikte gelişebileceği ve büyüyebileceği bir yapı halini alacak. İlerleyen günlerde de gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarımızı ve iş birliklerimizi duymaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

