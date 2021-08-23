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Fındık bahçesinde kaza yapmış halde bulunan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık bahçesinde kaza yapmış halde bulunan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Taşlıgeçit Mahallesi'nde sabah saatlerinde fındık bahçesine gelen kişi, kaza yapmış bir otomobil ve içinde yaralıların olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Yalçın Manav ve Ahmet Çakmak, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manav, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralanan Çakmak ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sabaha karşı meydana geldiği değerlendirilen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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