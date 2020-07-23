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Fındık bahçesinde ölü bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 23.07.2020 01:33 | Son Güncelleme

Samsun’da 80 yaşındaki bir kişi çalışmak üzere gittiği bahçesinde ölü olarak bulundu.Alınan bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi’nde gündüz vakitlerinde fındık bahçesine ot biçmek için giden 80 yaşındaki Hasan D.’den uzun süre haber alınamayınca ailesi mahallede arama yapmaya başladı.

Samsun’da 80 yaşındaki bir kişi çalışmak üzere gittiği bahçesinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi’nde gündüz vakitlerinde fındık bahçesine ot biçmek için giden 80 yaşındaki Hasan D.’den uzun süre haber alınamayınca ailesi mahallede arama yapmaya başladı. Fındık bahçesinde Hasan D.’nin cansız bedeniyle karşılaşan yakınları olayı 112’ye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda Hasan D.’nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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