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Fındık çalıştayına koronavirüs engeli

GİRESUN HABERLERİ  | 01.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığınca Nisan ayında Giresun’da düzenlenmesi planlanan Ulusal Fındık Çalıştayı’nın Korona virüs salgını önlemleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.Milletvekili Öztürk, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında ’’Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey başta olmak üzere, Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, Karadeniz Bölgesi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, üniversiteler, enstitüler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, odalar, borsalar, üreticilerimiz ve sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla ve ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden olan fındıkla ilgili sorunların çözümüne yönelik Toprak Mahsulleri Ofisi koordinasyonunda ilimizde düzenlenecek olan Ulusal Fındık Çalıştayı, Korona virüs salgını önlemleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Fındık çalıştayına koronavirüs engeli

AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığınca Nisan ayında Giresun’da düzenlenmesi planlanan Ulusal Fındık Çalıştayı’nın Korona virüs salgını önlemleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Milletvekili Öztürk, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında ’’Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey başta olmak üzere, Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, Karadeniz Bölgesi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, üniversiteler, enstitüler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, odalar, borsalar, üreticilerimiz ve sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla ve ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden olan fındıkla ilgili sorunların çözümüne yönelik Toprak Mahsulleri Ofisi koordinasyonunda ilimizde düzenlenecek olan Ulusal Fındık Çalıştayı, Korona virüs salgını önlemleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Fındık konusunda kaliteli üretim, sağlıklı destekleme modelleri ve sürdürülebilir piyasa şartlarının oluşturulmasına yönelik konuların etraflıca ele alınmasının hedeflendiği, Ulusal Fındık Çalıştayı’nın yeni tarihi gelişmeler izlenerek daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır’’ dedi.

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