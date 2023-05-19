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Fındık diyarı Ordu’da salep hasadı başladı

19.05.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘kendi kendine yeten şehir’ ilkesi istikametinde Ordu ilinde tarımın gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, âtıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların doğduğu yerde farklı ürünleri üretmesi amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılında üreticilere ek gelir getirmesi amacıyla 2 üretici ile üretime başlanan salep ekiminde aradan geçen 3 yıllık süre içerisinde üretici sayısı 64’e çıktı. Ekimi yapılan ilçelerden biri olan Ünye ilçesinde yeni sezon hasat çalışmalarına başlanıldı.

ORDU’DA 15 İLÇEDE SALEP EKİMİ YAPILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile tarımda atağa kalkan Ordu’da farklı ürünlerin üretilmesine hız verildi. Bu çerçevede başlanılan “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” Akkuş, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Korgan, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri olmak üzere 15 ilçede 64 üretici ile devam ediyor.

İLK SALEP HASADI ÜNYE’DE YAPILDI

Kırsalda bulunan mahallelerde tarımsal üretimi teşvik ederek hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamayı hedefleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin salep üretim projesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen hasattan memnun olan üretici Ali Yücel Alan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce başlatılan salep üretimi için başvuruda bulunmuştuk. Geldiğimiz noktada Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile her geçen gün üretimimizi artırdık. 2020 yılında 50 metrekare alan üzerinde başladığımız ekim sahamız bugün 800 metrekareye kadar çıkarttık. Ürettiğimiz ürünlerin satılması konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Üretimini yaptığımız salep tomurlarının kilogram fiyatı ise 700-800 TL’ye alıcı buluyor. Göreve geldiği günden bu yana üretime ve üreticiye verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz”

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