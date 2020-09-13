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Fındık fiyatları yükselişe geçebilir

ORDU HABERLERİ  | 13.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu an serbest piyasada 22 lira seviyelerinde işlem gören fındığın, ilerleyen günlerde yükselişe geçebileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, hasat öncesi açıklanan fındık fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü.

Fındık fiyatları yükselişe geçebilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu an serbest piyasada 22 lira seviyelerinde işlem gören fındığın, ilerleyen günlerde yükselişe geçebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, hasat öncesi açıklanan fındık fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Ordu’da resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan hasat verimli bir şekilde sonlanırken, kimi üreticiler fındıklarını manavlara sattı, kimileri ise evlerde stokladı. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarının ilerleyen günlerde artabileceğini söyledi.

“Serbest piyasa ile TMO aynı seviyede”
Soydan, hasattan önce açıklanan fiyatların üreticilerin düzenli bir planlama yapmasını sağladığına değinerek, “Üreticilerimiz de bu plana göre harmana fındığını getirdi. Şu anda bakıldığında serbest piyasa fiyatları TMO ile aynı seviyeye geldi. TMO burada önemli bir görev yapıyor, açıklanan fiyatın taban olduğunu gösteriyor. Serbest piyasada bu taban fiyatın altına inildiği zaman TMO devreye giriyor ve üretici fındığını TMO’ya götürüyor. Şu anda TMO seviyesinde olan hatta TMO’nun da üzerine çıkan bazı alıcıları duyuyoruz. Üreticilerimiz bunu kendilerine göre planlı bir şekilde değerlendiriyor” dedi.

“Fındık satacaklar muhakkak randıman yaptırsın”
“Bundan sonraki süreçte fındık fiyatları iyiye doğru gidecek” diyen Arslan Soydan, “Fındığımıza bakıldığı zaman 2019 yılının ihracat rakamları 343 bin ton iç fındık olarak açıklandı. Bu da bizim için önemli bir rakam ve fiyatların da yüksek olması üreticilerimizin bahçeleri ile en iyi şekilde ilgilenmesini sağladı. Fındıkta şuan kalite de var. Üreticilerimiz fındıklarını satarken muhakkak randımanlı bir şekilde satsın” şeklinde konuştu.

Fındık fiyatları yükselişe geçebilir

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