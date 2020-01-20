Fındık ihracatçısı kredi desteklerinden memnun

HAYATİ AKÇAY - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkan Vekili Dursun Oğuz Gürsoy, "2019 yılında kamu ve özel bankaların fındık ihracatçısına sağladığı düşük faizli krediler, sektöre çok ciddi olumlu katkı sundu." dedi.

Gürsoy, AA muhabirine, 2019 yılının fındık ihracatı açısından oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

Fındığın, fiyatıyla üreticilerin ve esnafın yüzünü güldürdüğünü, 2019'un sektör açısından çok iyi geçtiğini belirten Gürsoy, bu olumlu gidişatın 2020'de de sürmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Gürsoy, Türkiye'nin geçen yıl fındıktan 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağladığına işaret ederek, bunun son yılların en yüksek rakamlarından biri olduğunu aktardı.

Geçen yıl 319 bin 772 ton iç fındık ihraç edildiğini kaydeden Gürsoy, bunun da rekor bir ihracat seviyesi olduğunu ifade etti.

Gürsoy, uzun süredir böyle bir rakama ulaşamadıklarını kaydederek, "2019'da bir önceki seneye göre miktarda yüzde 14,5, gelirde yüzde 24 artış yaşandı. Rakip ülkelerdeki fındığın az, Türkiye'de rekoltenin de iyi olmasından dolayı dünyadaki talep Türkiye'ye yoğunlaştı. Türkiye de iyi bir politikayla fındığı çok daha iyi fiyatlara satmayı becerdi." dedi.