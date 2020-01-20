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  4. Fındık ihracatçısı kredi desteklerinden memnun

Fındık ihracatçısı kredi desteklerinden memnun

ORDU HABERLERİ  | 20.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Dursun Oğuz Gürsoy: - "2019 yılında kamu ve özel bankaların fındık ihracatçısına sağladığı düşük faizli krediler, sektöre çok ciddi olumlu katkı sundu" - "Fındık ihracatının artması ve fındığın değerinde, yüksek fiyatlardan satılmasında bu kredilendirme ve ihracatçıyı desteklemenin çok büyük rolü var"

HAYATİ AKÇAY - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkan Vekili Dursun Oğuz Gürsoy, "2019 yılında kamu ve özel bankaların fındık ihracatçısına sağladığı düşük faizli krediler, sektöre çok ciddi olumlu katkı sundu." dedi.

Gürsoy, AA muhabirine, 2019 yılının fındık ihracatı açısından oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

Fındığın, fiyatıyla üreticilerin ve esnafın yüzünü güldürdüğünü, 2019'un sektör açısından çok iyi geçtiğini belirten Gürsoy, bu olumlu gidişatın 2020'de de sürmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Gürsoy, Türkiye'nin geçen yıl fındıktan 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağladığına işaret ederek, bunun son yılların en yüksek rakamlarından biri olduğunu aktardı.

Geçen yıl 319 bin 772 ton iç fındık ihraç edildiğini kaydeden Gürsoy, bunun da rekor bir ihracat seviyesi olduğunu ifade etti.

Gürsoy, uzun süredir böyle bir rakama ulaşamadıklarını kaydederek, "2019'da bir önceki seneye göre miktarda yüzde 14,5, gelirde yüzde 24 artış yaşandı. Rakip ülkelerdeki fındığın az, Türkiye'de rekoltenin de iyi olmasından dolayı dünyadaki talep Türkiye'ye yoğunlaştı. Türkiye de iyi bir politikayla fındığı çok daha iyi fiyatlara satmayı becerdi." dedi.

Dursun Oğuz Gürsoy, 2019 yılında kamu ve özel bankaların fındık ihracatçısına sağladığı düşük faizli kredilerin sektöre çok ciddi olumlu katkı sunduğuna işaret ederek, "Fındık ihracatının artması ve fındığın değerinde, yüksek fiyatlardan satılmasında bu kredilendirme ve ihracatçıyı desteklemenin çok büyük rolü var." diye konuştu.

- "2020 yılından da çok umutluyuz"

Gürsoy, daha önceki yıllarda sektörün belli sorunlar yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Faizlerin aşırı derece yükselmesi ve bununla birlikte yaşanan sıkıntılar, fındığın çok düşük fiyattan satılmasına sebep olmuştu. Kimse elinde fındık tutamadı. Fındık rekoltesi az olmasına rağmen ürün 5 doların altında satıldı. Geçen yılla önceki yılların döviz girdilerine bakıldığı zaman aradaki farkları da göreceksiniz. Burada finans sektörünün ihracatçıya sağladığı desteğin rolü çok büyüktür."

Türkiye'de faiz düşüşlerinin devam ettiğini anımsatan Gürsoy, şunları söyledi:

"Bu faiz düşüşü devam ettiği takdirde sektör kredilendirmede bir sorun yaşamayacaktır. Bu da ihracat rakamlarına olumlu yansımaya devam edecektir. İnşallah bu faiz düşüşlerine paralel olarak enflasyon oranlarının da düşmesi girdi maliyetlerine yansıyacaktır. Bunlar sektöre olumlu yansımaya devam edecektir. Bu konuda 2020 yılından da çok umutluyuz."

Dursun Oğuz Gürsoy, bu noktada Türk fındık ihracatçısının yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile finansal yönetime ve kamu ve özel bankalarının yöneticilerine teşekkür etti.

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