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Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı

ORDU HABERLERİ  | 22.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

Doğu bölgelerinden Ordu’nun Fatsa ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerini sağanak yağış olumsuz etkiledi.Fatsa ilçesine 10 kilometre alanda aniden yağan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan fındık işçilerinin bazılarının çadırı yıkıldı.

Doğu bölgelerinden Ordu’nun Fatsa ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerini sağanak yağış olumsuz etkiledi.
Fatsa ilçesine 10 kilometre alanda aniden yağan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan fındık işçilerinin bazılarının çadırı yıkıldı. İşçilerin eşyalarını yağmur suyu alıp sürükledi. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı tarım işçileri sele kapılmaktan son anda kurtuldu.
Mevsimlik tarım işçileri, "Eşyalar, yataklar hepsi su içinde. Şu anda kimi arabada, kimi arkadaşlarının yanına sığındık" dedi.
Fatsa Kaymakamlığının gösterdiği alan dışında kalan tarım işçileri aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı.

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Altinordu
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Altinordu
Mert Gerçeker Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tuna Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Kardelen Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
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