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Fındık işçiliğine rekor başvuru

ORDU HABERLERİ  | 24.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan fındık işçileri ile üreticileri buluşturan ‘Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın’ projesine rekor başvuru yapıldı.Geçen yıl ‘Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor’ projesiyle önemli bir boşluğu dolduran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık master planının bu yıl geniş kapsamlı ikinci etabını başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan fındık işçileri ile üreticileri buluşturan ‘Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın’ projesine rekor başvuru yapıldı.
Geçen yıl ‘Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor’ projesiyle önemli bir boşluğu dolduran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık master planının bu yıl geniş kapsamlı ikinci etabını başlattı. Bu yıl başlatılan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesi ile bahçe sahiplerine işçi, işçileri de bahçe işi bulmasına yardım ediliyor. 1 Haziran’da kayıtları başlayan projeye şu ana kadar bin 627 işçi başvuruda bulunurken, 627 bahçe sahibi ise projeden yararlanmak için kayıt yaptırdı.

“Türkiye fındık üretiminin yüzde 35’ini Ordu üretiyor”
Yeni hasat sezonu öncesi Ordu Büyükşehir Belediyesinin tüm hazırlıkları yaptığını söyleyen Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, ‘Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın’ projesine 1627 isçi ile 627 bahçe sahibinin başvuruda bulunduğunu söyledi.
Başkan Güler yaptığı açıklamada “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal alanda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. ‘Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor’ projesini bu yıl daha da genişleterek hayata geçirdik. 1 Haziran tarihinde başlattığımız ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesine ilgi geçtiğimiz yıla oranla daha fazla oldu. Amacımız her hasat sezonunda il dışına çıkan yaklaşık 60 milyon lirayı ilimizde tutmak. Projemize şuana kadar bin 627 işçi kardeşimiz ve 627 bahçe sahibi başvuruda bulundu. Toplamda 9 bin 883 dönümlük bahçe bu proje sayesinde toplanacak. Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile bahçede çalışacak olan işçilerin sağlıkları için de çalışma yapacağız. Bu proje ile hem şehir ekonomisini güçlendirmeyi hem de üreticilerimizin her hasat sezonunda işçi bulma sorununu çözmek istiyoruz” dedi.
Güler, gelecek yıl yeni bir çalışmaya imza atacaklarını, bakımsız kalmış ve sahipleri tarafından adeta kaderine terk edilmiş olan fındık bahçelerini ziraat odalarını çalışmaya dahil ederek birleştirmek istediklerini, bu sayede hem dönüm başına alınan verimi hem de fındığın kalitesi arttırmayı amaçladıklarını aktardı.

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