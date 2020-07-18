Fındık, tüketicisi gibi üreticisinin de ağzını tatlandıracak

Geçen yıl başlatılan Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın Projesi'nde ise üretim ve istihdama katkı sunmak amacıyla üretici ile yerli işçi buluşturuluyor.

Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'taki atölye ve kafe, kısa bir süre önce hizmete açıldı. Üretilen çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen "Çikolata Park" ve bahçe sahipleriyle fındık toplayacak işçileri buluşturan "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projelerini hayata geçirdi.

Ordu'nun, fındık üretiminde dünyada bir numaralı şehir olduğunu vurgulayan Güler, "Ancak fındıktan yeteri kadar hak ettiği parayı alamıyor. Sadece satarak kazanıyor. Halbuki bundan yeni katma değeri yüksek ürünler yapılabilir." dedi.

Güler, Türkiye'nin fındık ihracatı gelirinin 2-2,5 milyar dolar olduğunu ancak katma değeri yüksek ürünlere çevrilmesi halinde rakamın daha da artacağını belirterek, "En iyi fındık Karadeniz'de, bizde yetişiyor. Dolayısıyla bunu çikolataya çevirmek istedik. Bununla ilgili bir Çikolata Park kurduk. Orada çikolatanın değişik ürünlerini geliştirdik. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Bunun bir marka olmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Güler, fındığın dışında yörede kivi, bal ile diğer sebze ve meyveler de olduğuna işaret etti.

Güler, Ordu'nun kendi kendine yeten bir şehir olmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Özellikle pandemi sebebiyle ülkeler birbirlerine bildiğiniz gibi ticareti, seyahati kesti. Hatta iller bile birbirlerine sınır koydular. İnsanlar da 14-15 gün icabında evinde kapalı kaldı. O zaman kendi kendine yetmek çok önemli. Bunun için de biz tarıma özellikle ağırlık veriyoruz. Bununla ilgili soğuk hava depoları ile üretime ağırlık veriyoruz. Bunlardan biri de çikolata ve diğer fındık ürünleri."