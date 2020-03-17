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Fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı

ORDU HABERLERİ  | 17.03.2020 16:04 | Son Güncelleme

Fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı

Ordu ve Giresun'da fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, 16 Mart'ta başlayan kar yağışının orta ve yüksek rakımlı yerlerde bugün de etkisini gösterdiğini söyledi.

Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşmediği için korkulan zirai donun yaşanmadığını belirten Soydan, "Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Süreci takip etmekteyiz." dedi.

Soydan, yağışın 300 rakımın üzerinde etkisini sürdürdüğünü kaydederek, üreticilerden bundan sonraki süreçte tedbir almalarını istedi.

Özellikle gece yarısı hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi halinde zirai don yaşanabileceğini aktaran Soydan, hava sıcaklığında bu yönde bir düşüş olması halinde üreticilere, geçmiş yıllarda olduğu gibi dumanlama yöntemiyle bahçelerini korumaya çalışmasını önerdi.

Soydan, bu yöntemi uygulayan üreticilerin daha önceki yıllarda olumlu sonuç aldığını belirterek, "Aynı şekilde bu yöntem denenerek üreticilerimiz bahçelerini zirai dondan önemli ölçüde koruyabilir." dedi.

Önlerinde iki günlük kritik bir süreç olduğunu kaydeden Soydan, "İnşallah zirai don olayıyla karşı karşıya gelmeyiz." ifadesini kullandı.

- Giresun

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da kent için 16-20 Mart arasında zirai don uyarısı yapıldığını ifade etti.

Kar yağışının başladığı andan itibaren oda olarak fındık bahçelerini yakın takibe aldıklarını kaydeden Karan, bahçelerde hasar oluşup oluşmadığının havaların düzelmesinin ardından netlik kazanacağını söyledi.

Karan, bu gece ve yarın gece sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinin beklendiğini belirterek, "Kar yağışı ve zirai don riski sürecini oda olarak yakından takip ediyoruz. Bahçelerde sık sık incelemeler yapıyoruz." diye konuştu.

Karan, çiftçilere, bahçelerinde ateş yakarak oluşturacakları dumanlama sistemi ile zirai don riskinin etkilerini azaltmaları tavsiyesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fındık Ordu Zirai Don

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