Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık üreticilerine budama eğitimi verildi.

Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta verimi artırmak için çiftçilere eğitimler veriliyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Tarım ve Müdürlüğü ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı’nın da katkısıyla doğru budama için Çarşamba’nın Karamustafalı Mahallesi’nde halkın bilgilendirilmesi adına örnek bir budama eğitimi gerçekleştirildi.

Fazla dal fazla ürün anlamına gelmez

Eğitimler hakkında konuşan Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, "Budamaya eskiler özellikle yıkamıyorlar. Tabii, bu dallara kıyamamak fındık bitkisinin havalanmasını engelliyor. Havalanmasını engellemek demek ağaçta birçok hastalık ve zararlarında çoğalması anlamına gelir. Deniliyor ki daha fazla dal daha fazla ürün ama değil. Ne kadar budama yaparsak ağacımız, ocağımız, fındığımız o kadar sağlıklı olur. Bizde bu anlamda İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimize bu uygulamaları göstermek adına bu tür çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İl Tarım Müdürlüğü’nün desteği ile daha da büyüterek bu işlemleri yapacağız" dedi.