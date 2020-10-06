Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi

MEHMET KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, dünyada toplam fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'de kuraklıktan dolayı üretim ve kalitesinin düşebileceğini belirterek "Fındığın ürün verme ve irileşme dönemlerinde su stresi yaşamaması için sulama yapılması önemlidir. Engebeli ve eğimli arazilerde ise damla sulama sistemleri kurulmalıdır." dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de küresel iklim değişiminin etkilerinin, son yıllarda ciddi şekilde görülmeye başladığını söyledi.

Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gelen kuraklık endeksinin yaygınlaştığını, buna bağlı olarak sıcaklık artışları yaşandığına işaret eden Demir, "Bölgemizde son yıllarda ocak ve şubat aylarında kış kuraklıkları yaşıyoruz. Yaz aylarında ise kuraklık tehlikesi ile daha çok karşı karşıya kaldık. Karadeniz Bölgesi'nde bazı yerleri şiddetli yağışlar alırken bazı yerler ise aşırı kuraklıkla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.