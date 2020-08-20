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Fındık üreticilerine tercihlerini "FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları" çağrısı

GİRESUN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Fındık üreticilerine tercihlerini "FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları" çağrısı

GİRESUN (AA) - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinden tercihlerini FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmalarını istediklerini söyledi.

Karan, merkeze bağlı Orhaniye köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğin fındık üreticisinin öz kuruluşu olduğunu belirtti.

FİSKOBİRLİK'in yeni hasat döneminde de daha önceki sezonlarda olduğu gibi piyasa şartlarının 25 kuruş üzerinde alım fiyatı uyguladığını ifade eden Karan, bu yıl ilk kez ortaklara yönelik 50 kuruşluk özel alım fiyatı modelinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Birliğin çiftçiler tarafından desteklenmesi, sahip çıkılması durumunda daha da güçleneceğine işaret eden Karan, "Her zaman kendi öz kuruluşumuz olan FİSKOBİRLİK'in desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Giresun'daki fındık üreticilerinin tamamının fındığının tamamını FİSKOBİRLİK'e getirip, teslim etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Karan, emanete ürün teslim etmek isteyen üreticilere de tercihlerini kurumdan yana kullanmaları çağrısında bulundu.

Yeni mahsul fındık hasadının sürdüğünü hatırlatan Karan, serbest piyasada iyi bir fiyat oluşumu için çiftçilerin pazara ürünlerini indirmekte acele etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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