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Fındık üreticisine emanete fındık verme uyarısı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.08.2020 13:30 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındık hasadının başlayacağı bu günlerde üreticiyi emanete fındık vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.Üreticinin bilinçli davranarak emanete fındık vermemesi ve ihtiyacı kadar satması durumunda serbest piyasada fındık fiyatlarının TMO fiyatının üzerinde olacağını kaydeden Şahin, “Geçen sezon serbest piyasada 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatı sezon yaklaşınca 19 liraya kadar düştü.

Fındık üreticisine emanete fındık verme uyarısı

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındık hasadının başlayacağı bu günlerde üreticiyi emanete fındık vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Üreticinin bilinçli davranarak emanete fındık vermemesi ve ihtiyacı kadar satması durumunda serbest piyasada fındık fiyatlarının TMO fiyatının üzerinde olacağını kaydeden Şahin, “Geçen sezon serbest piyasada 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatı sezon yaklaşınca 19 liraya kadar düştü. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fiyatla TMO Giresun kalite fındığı 22.5 liraya alacaktır. Eğer fındık üreticisi emanete vermeyip, pazara ihtiyacı kadar getirmesi halinde serbest piyasada fındık fiyatı TMO’nun alacağı fiyatın üzerine çıkacaktır. Bu fiyatı belirleyecek olan tamamen üreticilerimizin kendisi olacaktır” dedi.

“Organik tarıma devlet desteği devam etsin”
Organik fındık yetiştirme konusunda da üreticilere çağrıda bulunan Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, “Yaklaşık 2015 yılından beridir organik fındık yetiştiriyorum. Üreticilerimizden isteğimiz organik tarıma yönelmeleridir. Üreticilerimizin yapacağı en önemli uygulama kimyasal kullanmayacaklar. Organik gübre kullanılacak ve bahçede şekil budaması ile bakım yapılacaktır. Verim düşük olsa dahi daha sağlıklı ve randımanı yüksek ürün elde etmiş olunacaktır. Aynı zamanda organik fındığa serbest piyasada bir miktar daha yüksek fiyattan alıcı bulunmaktadır. Bu sene ilimizde organik fındık yetiştiren çiftçilerimizden 70 ton civarında rekolte beklemekteyiz. Bu ürünü TMO’nun alacağı fiyattan daha iyi kim fiyat verirse anlaşmamıza göre o firmaya satacağız. Bununla birlik organik tarıma yönelmek için devlet desteği şarttır. Organik tarımda kalite yüksek olsa dahi verim düşük olmaktadır. Düşük olan verim ise devlet desteğiyle telafi ediliyor. Devlet desteği sağladığı dönemde organik tarım yapan 200 çiftçimiz vardı. Devlet desteğini kesince bu çiftçilerimizin sayısı giderek azaldı” açıklamasında bulundu.

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