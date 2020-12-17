Fındık zararlısı "Drakula"ya karşı savaş açıldı

Söz konusu zararlının ilk olarak 2017'de Trabzon'a bulaşıklığının tespit edildiğini dile getiren Gülbay, "2018 ve 2019 yılında bu zararlı böcekle mücadele ve aşılama çalışmalarımız gerçekleştirildi ancak bu zararlı böceği engelleyemedik. Bu zararlı ile ilgili yapılması gereken, şu anda başlamış olduğumuz karantina bölgesindeki toplam alanın imha edilmesidir." diye konuştu.

Bu kapsamda ilk olarak Günay Mahallesi'ndeki fındık bahçelerinde iş makineleriyle söküm ve imha çalışmaları yapılıyor.

Resmi Gazete'de daha önce yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği" doğrultusunda, ilçeye bağlı 7 mahalledeki toplam 2 bin 500 dekarlık fındık alanında söküm ve imha çalışması gerçekleştirilecek.

Gülbay, bu sökümden sonra 4 yıl boyunca söz konusu arazilerde fındık ve benzeri ağaçların dikilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızla 5596 sayılı kanun kapsamında sökümle ilgili çok yazışma yaptıysak da üründeki kayıptan dolayı söküm işlemini yapmadılar. Geçen sene Bakanlığımız Türkiye'de ilk kez zararlı ile ilgili destekleme tebliği yayımladı. Toplam 24 vatandaşımıza 135 dekarlık bir alanın sökümü karşılığında 831 bin lira tazminat parası ödendi. Tabii bu yeterli olmadı ve onda birlik bir alanı sökebildik. "

- "Böceğin yayılım hızı devam ediyor"

Toplam alanın ise bu yıl 1200 dekardan 2 bin 500 dekara ulaştığına dikkati çeken Gülbay, şunları kaydetti:

"Şu anda 7 mahallemizde bulaşıklı alan mevcut. 2 bin 500 dekar alanın sökümü ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Bakanlığımız buradaki sökülen alanların 4 yıl boyunca 15 lira kilogram fiyatından vatandaşlarımızın ürün bedelini karşılayacak. Yaklaşık olarak Bakanlığımızın dekara verimleri de hesaplamak suretiyle bu toplam alanda 10-12 milyonluk bir değerle üreticilerimize destekleme ödemesi yapılacak. Yapılacak bu çalışmayla Trabzon'da turunçgil uzun antenli böceğini toptan yok etmeyi planlıyoruz."