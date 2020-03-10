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Fındıkcan’dan çocuklara öğütler

DÜZCE HABERLERİ  | 10.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Sıfır Atık anlayışının geniş kitlelere yayılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor.Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre temizliğinin sürdürülebilir olması ve korunmasının vatandaşlar tarafından sorumluluk bilinci haline getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Düzce Belediyesi Sıfır Atık anlayışının geniş kitlelere yayılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre temizliğinin sürdürülebilir olması ve korunmasının vatandaşlar tarafından sorumluluk bilinci haline getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Daha önce kent merkezinin muhtelif noktalarına geri dönüşüm noktaları ile teknolojik atıkların ekonomiye geri kazandırılması ve ayrıştırılması amacıyla toplama kutuları yerleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kez Düzce’ye özgü bir çevre kahramanı tasarladı. Adını “Fındıkcan” koyan Müdürlük çevre temizliğinin maskotu haline gelen karakterler birlikte okullarda eğitim çalışmalarına başladı.
Sıfır Atık konusunda merkeze bağlı tüm ilkokullarında 3. Sınıf öğrencisi 2 bin 500 çocuğa eğitim verilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında ilk program Çocuk Kulübü konferans salonunda düzenlendi. Çevreye duyarlı, çevre sorunlarının çözümüne yönelik düşünebilen, sorgulayan ve fiilen çaba sarf eden bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla başlatılan eğitimler sayesinde küçük çocuklardan başlanarak çevre temizliği bilincinin, bireyler için birer sorumluluk olduğu aktarılıyor.
Eğitimler sırasında çocukların yakın ilgisi ile karşılaşan Temizlik Maskotu Fındıkcan da aktarılan bilgileri dikkatlice dinleyen çocuklara küçük hediyeler vererek çevreyi korumak ve atıkların ayrıştırılarak yeniden dönüşümünü sağlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

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