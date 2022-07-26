Fındıkta "erken hasat yapılmasın" uyarısı

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, 2022 ürünü fındığın erken hasat edilmemesi uyarısında bulundu.
Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, havaların serin ve yağışlı geçmesinin, ürünün tam olgunlaşmasında 2 haftalık gecikmeye sebep olduğunu belirtti.
Açıklamasında, "Bu nedenle sahil kesimlerinde 10 Ağustos, orta kesimlerde 15 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'tan önce bahçelere girilmemeli. Fındık erken hasat edilmemeli." ifadelerini kullanan Arslantürk, erken hasadın yerine göre 2-3 randıman kaybına neden olabildiğine dikkati çekti.
Arslantürk, uygun olan yerlerde fındığın daldan değil yerden toplanması tavsiyesinde de bulundu.
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