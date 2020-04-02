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Fındıkta hasar tespit çalışmaları devam ediyor

GİRESUN HABERLERİ  | 02.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sahada 16-17 mart tarihlerinde yağan kar sonrası etkili olan zirai donun zararlarının tespit çalışmalarıın devam ettiğini söylediZirai don nedeniyle 300 rakım üzerindeki fındık bahçelerinde lokal olarak 2020 ürününe zarar verdiğini belirten Karan "Devlet destekli tarım sigortası kapsamında ürününü güvence altına alan ve zirai dondan etkilenen üreticilerin bahçelerinde TARSİM ekspertizleri tarafından yapılan tespitlerin ardından hasar oranları yazılmaya başlanıldı.

Fındıkta hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sahada 16-17 mart tarihlerinde yağan kar sonrası etkili olan zirai donun zararlarının tespit çalışmalarıın devam ettiğini söyledi
Zirai don nedeniyle 300 rakım üzerindeki fındık bahçelerinde lokal olarak 2020 ürününe zarar verdiğini belirten Karan "Devlet destekli tarım sigortası kapsamında ürününü güvence altına alan ve zirai dondan etkilenen üreticilerin bahçelerinde TARSİM ekspertizleri tarafından yapılan tespitlerin ardından hasar oranları yazılmaya başlanıldı. Fındıkta zirai don olmadığını savunan ve bizi spekülasyon yapmakla suçlayanlar, Giresun TARSİM Bölge Müdürlüğü’nü arayıp fındıkta zirai don yaşanmış mı yaşanmamış mı, kaç üreticiye hasar kaydı açmışlar bir sorsunlar ve ondan sonra konuşsunlar. Biz koronavirüs salgınına rağmen halen sahadayız ve üreticinin yanındayız. Ülke olarak tarımsal üretime daha çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde, biz fındık yansın, yok olsun demiyoruz. Üretim çok olsun ki, hem üreticimiz kazansın hem de ülkemiz kazansın diyoruz. Bunu derken de, üreticinin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isteriz. Biz birilerini memnun etmek veya değirmenine su taşımak için değil, üretici alın terini sonuna kadar alsın diye mücadele ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Fındıkta hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Fındıkta hasar tespit çalışmaları devam ediyor

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