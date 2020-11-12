Fındıkta kışlık bakım verim ve kalitenin artmasını sağlıyor

HAYATİ AKÇAY - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini, verim ve kaliteyi artırmak için bahçelerinde kışlık bakıma önem vermeleri konusunda uyardı.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın hem ülke hem de bölge açısından son derece önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini ve tarım ihracatının yaklaşık yüzde 10'unun fındıktan sağlandığını belirten Soydan, üretilen fındığın yüzde 80'inin ihraç edildiğini aktardı.

Soydan, fındıkta bakım ve kalitenin artması için kışlık bakımının önemine işaret ederek, "Üreticilerimiz kışlık bakımlarını zamanında ve yeterince yapmaları durumunda artan üretimle kazançları da artmış olacak. Üreticinin yanı sıra bu durumdan ülke de kazançlı çıkacak. Özellikle fındığın bahar ayına daha güçlü çıkması için kışlık bakımı öneriyoruz." dedi.

Fındıkta bu ay içerisinde özellikle toprak analizine göre gübreleme, dip temizliği, kireçleme, dal budaması ve hastalıklara karşı ilaçlamanın, tekniklerine uygun şekilde yapılmasını isteyen Soydan, kışlık bakım konusunda üreticilerin, ziraat odaları ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine giderek uzman ekiplerden bilgi alabileceklerini kaydetti.