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Fındıkta son durum ümit vermiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 03.12.2020 10:04 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki fındık manavları, fındık fiyatlarındaki son durumunu değerlendirdi.Çarşamba ilçesinde en eski fındık alıcılarından biri olan ve aynı zamanda Çarşamba Ticaret Odası Meclis Başkanı Hacı Toraman, fındık fiyatlarındaki dalgalanma hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki fındık manavları, fındık fiyatlarındaki son durumunu değerlendirdi.
Çarşamba ilçesinde en eski fındık alıcılarından biri olan ve aynı zamanda Çarşamba Ticaret Odası Meclis Başkanı Hacı Toraman, fındık fiyatlarındaki dalgalanma hakkında açıklamalarda bulundu. Toraman, "Fındık şu anda 23,25 TL. İleriki günlerde çıkıp çıkmayacağını bilemiyoruz. Hava şartlarına bağlı, bir dahaki sezon rekoltesine bağlı diye düşünüyoruz. 12. ayın sonuna doğru devletin depoları kapatılacağına yönelik dedikodular var. Ne şekilde etkiler bilemiyoruz" dedi.
Türkiye’deki en önemli alıcılardan biri olan yabancı firmanın fiyatları etkilediğini ileri süren Başkan Hacı Toraman, "Yabancı firma kabuklu fındık topladı. 23,5 üzerinde fiyatlardan mal topladı. İleriye dönük depolama yaptı diye düşünüyoruz" diye konuştu.
Şu anda fındık fiyatlarındaki düşüklüğün nedenini ihracatın olmamasına bağlayan esnaf ise, arz-talep durumu olmazsa bir hareketliliğin de olmayacağını kaydetti.

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