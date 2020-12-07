YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Finike Eroğlu Nuri Cami, amber rengi ile aydınlatıldı

Finike Eroğlu Nuri Cami, amber rengi ile aydınlatıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.12.2020 12:55 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami’nin inşaatı tamamlanarak, ibadete hazır hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami’nin inşaatı tamamlanarak, ibadete hazır hale getirildi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle, hiç çimento kullanılmadan taştan inşa edilen caminin aydınlatması da bitirildi. Tarihe dokuya uygun olarak amber rengi ışıklarla aydınlatılan cami, Finike’nin siluetine de ayrı bir güzellik kattı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla hızla tamamlanan Finike Eroğlu Nuri Cami’nde inşaat çalışmaları bitti. Finike Limanı’nın üst kısmında yer alan ve sahile hakim konumdaki cami LED aydınlatma sistemleri ile ışıklandırıldı. Tarihi dokuya uygun olacak şekilde amber rengi yapılan ışıklandırma ile cami, geceleri de ihtişamlı ve dikkat çekici bir görüntü sergiliyor.
500 kişilik Eroğlu Nuri Cami’nin taş duvarları, tarihi dokuya uyum sağlaması için amber rengiyle aydınlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin ışıklandırılmasında uygulanan LED aydınlatmalar, taş duvarların mimari ve estetik özelliklerinin geceleri de yansıtılmasını sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
12:54
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.