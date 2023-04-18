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Finike, "sakin şehir" seçilmesinin ardından turizmle de adını duyurmak istiyor

18.04.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örtü altı tarım ve coğrafi işaretli Finike Portakalı ile tanınan Antalya'nın Finike ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilmesinin ardından turizmle de ön plana çıkmak istiyor.

Polonya'nın Reszel şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Antalya'nın Finike ilçesini uluslararası "sakin şehir"ler ağına dahil etti.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkan Finike ilçesinde, "sakin şehir" seçilmenin heyecanı yaşanıyor.

Örtü altı tarım ve coğrafi işaretli Finike portakalı ile tanınan ilçe, yeni unvanın ardından turizmde de adını duyurmak istiyor.

İlçeye gelen turistler, sakin koylarda denize girme, kanyonlarda yürüyüş yapma ve Arykanda, Limyra gibi antik kentleri ziyaret etme şansı buluyor.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçenin "sakin şehir" ağına katılan Türkiye'deki 22. ilçe olduğunu belirtti.

Sakin şehir olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, "Sakin şehir ağına katılmamız ile tarımın ön planda olduğu ilçemizin turizm açısından da güzel bir konuma geleceğine inanıyorum." dedi.

3 YILLIK HAZIRLIĞIN ARDINDAN "SAKİN ŞEHİR" OLDU

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de ilçenin hava ve su temizliği, kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri, görsel kirlilik ve trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yolları, kentsel yaşam kalitesi, sosyal uyum, misafirperverlik ve eğitim fırsatları gibi çeşitli kriterleri yerine getirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 3 yıl süren özverili çalışmalarının ardından sakin şehir ağına dahil olduklarını aktaran Geyikçi, "Cittaslow' kimliğinin yurt dışında bilinirliği çok fazla. İlçedeki turizm canlanacak. Finike'nin ismi uluslararası alanda daha fazla duyulacak." ifadelerini kullandı.

Finike'de temiz bir doğanın bulunduğuna dikkati çeken Geyikçi, "Sakin şehir' olarak uluslararası fonlara başvuru yapabileceğiz. Bu unvan ile Finike portakalı ve Ernez balı gibi ilçemize özgü tatlar dünya kültürüne daha hızlı yayılabilecek. Mutluyuz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Finike sakin şehir

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