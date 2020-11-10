Finike toptancı halinde sezon açıldı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaş sebze, meyve ve narenciye sezonunun başlaması nedeniyle Finike Toptancı Hal Kompleksinde düzenlenen törene katıldı.

Yeni sezonun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Geyikçi, konuşmasında üreticilere de seslenerek, doğal afetsiz bir yıl olmasını temenni etti. Okunan duaların ardından toptancı halde sezon açılışı yapılırken, Başkan Geyikçi, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Emniyet Müdürü Mahmut Avcı ve Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka ile birlikte esnafları ziyaret etti. Toptancı hal esnafına iyi bir sezon dileyen Başkan Geyikçi, İzmir depremi sonrası afetten zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına komisyoncuların desteğinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

